Cade in Tangenziale, abbandona lo scooter distrutto e chiama il 112: “Mi hanno rapinato” Un 51enne napoletano è stato denunciato per simulazione di reato: aveva finto di essere stato rapinato dello scooter, in realtà danneggiato in un incidente.

Aveva avuto un incidente in scooter mentre percorreva la Tangenziale di Napoli ma, non è chiaro se per motivi assicurativi o se per altra ragione, aveva inventato di avere subìto una rapina e aveva abbandonato il veicolo in strada. L'escamotage è stato però scoperto grazie alle telecamere di sorveglianza; protagonista un 51enne napoletano, che è stato denunciato per simulazione di reato.

I fatti risalgono allo scorso 9 novembre, quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, durante un servizio di pattugliamento sulla Tangenziale di Napoli, aveva notato una Vespa Piaggio appoggiata al guardrail, in posizione contraria al senso di marcia, con vistosi danni nella parte anteriore. Erano state esaminate le telecamere della società Tangenziale di Napoli Spa e gli agenti avevano scoperto che qualche ora prima un uomo era caduto dallo scooter, lo aveva abbandonato in quella posizione e si era avviato a piedi verso lo svincolo di via Campana.

Da ulteriori accertamenti era poi emerso che il veicolo risultava rapinato: il proprietario aveva contattato il 112 e, al telefono, aveva raccontato di essere stato affiancato da due persone che lo avevano fatto cadere, una di loro era salita sulla Vespa e si era allontanata col complice. I poliziotti avevano quindi contattato l'uomo e, appreso che l'uomo si era fatto refertare all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli dopo la rapina, avevano acquisito la documentazione sanitaria e le immagini delle telecamere della Tangenziale per la ricostruzione di quanto denunciato.

L'uomo era stato accompagnato presso gli uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta e, alle domande dei poliziotti, era caduto in contraddizione per poi ammettere: non c'era stata nessuna rapina, aveva avuto un incidente in Tangenziale e aveva cercato di mascherarlo denunciando il falso.