Cade in casa e si ferisce alla spina dorsale, 61enne imbarellata e fatta uscire dal balcone

Una donna di 61 anni è rimasta ferita in un incidente domestico. Salvata dai pompieri e dai volontari della Vopi di Salerno.

Una donna di 61 anni cade in casa e si fa male alla colonna vertebrale. I familiari riescono ad allertare i soccorsi. Ma è impossibile trasportarla dalle scale dell'androne del palazzo: sono troppo strette. L'incidente domestico è accaduto in via Alfani a Pontecagnano, in provincia di Salerno, attorno alle ore 18,00 di oggi, venerdì 3 ottobre. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Vopi del 118 dell'Asl di Salerno. Arrivati sul posto, i soccorsi si rendono conto della situazione. La tromba delle scale troppo stretta non consente il trasporto in sicurezza. L'unica alternativa è stabilizzare la paziente e farla uscire dal balcone.

La 61enne ferita salvata da pompieri e volontari Vopi

I pompieri intervengono così con una autoscala. I caschi rossi riescono a raggiungere la finestra dal balcone della palazzina die due piani. La donna è bloccata in casa, con dolori alla spina dorsale. Si richiede un intervento delicato e preciso. Il personale sanitario, in pochi minuti, riesce a stabilizzare la paziente. La blocca con una barella bariatrica e la donna ferita viene così trasportata all'esterno, passando dalla finestra del balconcino alla romana.

Una volta calata in strada con una carrucola, la paziente viene issata a bordo dell'ambulanza della Vopi e da lì parte la corsa, in sicurezza, verso l'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove viene alla fine ricoverata per le cure mediche necessarie e per ulteriori accertamenti. Grazie all'intervento rapido e professionale del personale sanitario e dei vigili del fuoco, per fortuna, tutto è finito per il meglio.