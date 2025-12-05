napoli
Cade durante il tentativo di scippo e viene trascinata: studentessa di 19 anni in ospedale a Napoli

La ragazza, studentessa universitaria a Napoli, sarebbe stata avvicinata da un uomo in sella a uno scooter mentre si trovava nei pressi della Stazione Centrale: la 19enne si è opposta allo scippo della borsa.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Momenti di paura a Napoli nella tarda serata di ieri, giovedì 4 dicembre, per una ragazza di soli 19 anni: la giovane è finita in ospedale dopo aver subito un tentativo di scippo. Stando a quanto si apprende la 19enne, originaria della provincia di Potenza ma studentessa universitaria a Napoli, intorno alle 23.30 di ieri stava passeggiando in via Firenze, nella zona di piazza Garibaldi e della Stazione Centrale di Napoli, quando sarebbe stata avvicinata da uno scooter guidato da un uomo che, dopo averla affiancata, ha cercato di scipparle la borsa; la giovane si è opposta al tentativo di rapina, ma a causa dell'insistenza del malvivente è caduta a terra ed è stata trascinata per alcuni metri.

Indagini in corso da parte dei carabinieri

La 19enne è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i medici le hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Nel nosocomio della Pignasecca sono intervenuti i carabinier della compagnia Napoli Centro, che hanno ascoltato il racconto della ragazza e hanno avviato le indagini del caso per ricostruire con precisione la vicenda e per identificare l'autore del tentativo di rapina e del conseguente ferimento della 19enne.

