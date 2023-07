Cade dallo scooter a Mugnano, 16enne grave in Rianimazione Un 16enne è stato ricoverato in gravi condizioni per un incidente avvenuto nella notte a Mugnano (Napoli); illeso l’amico 17enne che era con lui.

A cura di Nico Falco

Avrebbero perso il controllo dello scooter mentre percorrevano via Mugnano-Calvizzano, la strada che unisce i due comuni dell'hinterland di Napoli, e sarebbero finiti contro un marciapiedi e quindi rovinosamente a terra; ricostruzione, ancora in via di definizione, dell'incidente che è avvenuto questa notte e nel quale è rimasto gravemente ferito un 16enne del posto, ora ricoverato in Rianimazione, mentre l'altro giovane che era con lui, 17 anni, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mugnano, che si sono occupati dei rilievi per stabilire la dinamica. Il tratto in cui è avvenuto l'incidente non sarebbe coperto dalla videosorveglianza, si vaglia la possibilità che ci siano alcune telecamere private che possano avere registrato elementi utili per le indagini. Non è chiaro se i due ragazzi abbiano perso il controllo dello scooter, un 125, per l'alta velocità o magari per un ostacolo improvviso sulla carreggiata.

Il giovane più grave è stato portato inizialmente all'ospedale di Giugliano e poi è stato trasferito al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli; stabilizzato nella notte, è stato sottoposto a successivi accertamenti diagnostici per valutare l'entità delle lesioni e i suoi parametri vitali vengono costantemente monitorati, i medici attendono le prossime ore prima di sciogliere la prognosi.