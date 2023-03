Cade dall’impalcatura in cantiere, Giovanni Ruggiero muore a 38 anni a Palma Campania Incidente mortale sul lavoro a Palma Campania (Napoli): un operaio di 38 anni, Giovanni Ruggiero, è deceduto dopo essere caduto da una impalcatura.

A cura di Nico Falco

Un operaio di 38 anni, Giovanni Ruggiero, originario di Sarno (Salerno) ma residente a Poggiomarino (Napoli), è deceduto seguito di un incidente sul lavoro a Palma Campania: caduto da una impalcatura in un cantiere edile in zona Pip, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i primi accertamenti dopo la tragedia. La salma è stata trasferita al Policlinico di Napoli per l'autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni.

L'incidente nel pomeriggio di oggi, 2 marzo, in via Novesche. Ruggiero, immediatamente soccorso dopo la caduta, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sarno ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo: troppo gravi le lesioni riportate al volto e alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palma Campania e il personale dell'Asl di Napoli.

Le indagini sono in corso per la ricostruzione della dinamica, anche per accertare se nel cantiere venissero rispettate le norme di sicurezza sul lavoro, e per chiarire la posizione lavorativa del 38enne. La salma è stata trasferita al Policlinico di Napoli per l'autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni.