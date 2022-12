Cade dall’altalena e finisce in ospedale: è in terapia intensiva per traumi alla testa Un bambino di 13 anni è ricoverato in terapia intensiva al Santobono dopo essere caduto da un’altalena in un parco pubblico a Macerata Campania.

Cade dall'altalena è finisce in ospedale: un 13enne è ricoverato a causa di vari traumi e contusioni alla testa all'ospedale Santobono di Napoli, dove si trova nel reparto di terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita: le sue condizioni appaiono in miglioramento dopo la paura iniziale, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Mistero sulla dinamica: avviata un'indagine sulle giostre pubbliche dove il ragazzino si trovava, ma non è escluso neanche un incidente dovuto magari ad un uso definito "incauto" da parte del tredicenne.

L'incidente alle giostre in un parco pubblico

La vicenda è accaduta a Macerata Campania, in provincia di Caserta. Il giovane si trovava in un parco pubblico in piazza Giovanni Paolo I a giocare su un'altalena, quando improvvisamente vi sarebbe caduto, battendo violentemente la testa contro il suolo. Dopo i primi soccorsi è stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e poi trasferito al Santobono Pausilipon di Napoli, dove è stato ricoverato in terapia intensiva per vari traumi e contusioni alla testa.

Il sindaco: "Indagini in corso"

"Mi si è fermato il cuore, ma stamattina batte fortissimo", ha scritto sui social la madre del 13enne, "si è svegliato, torneremo presto". Intanto Stefano Cioffi, sindaco di Macerata Campania ha spiegato che sono già partite verifiche per verificare situazioni di usura delle giostre pubbliche. Sul posto, dopo la vicenda, l'area è stata interamente transennata dal Comune per i rilievi del caso. L'incidente è infatti avvenuto alla Vigilia di Natale, lo scorso 24 dicembre, ma solo nelle ultime ore la notizia ha iniziato a diffondersi viralmente attraverso i social network.