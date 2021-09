Cade dalla nave per scattarsi un selfie, salvato in Costiera Amalfitana dopo una notte in mare Un uomo è stato salvato dalla Capitaneria di Porto al largo della Costiera Amalfitana; si tratta di un 45enne presumibilmente algerino, ha raccontato confusamente di essere caduto dalla nave partita da Salerno e diretta a Tunisi ieri sera, dopo essersi sporto troppo per scattarsi un selfie col telefono cellulare; sulle sue dichiarazioni sono in corso accertamenti.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sarebbe caduto dalla nave mentre, sporgendosi a ridosso delle protezioni, si stava scattando un selfie per immortalarsi durante il viaggio. È la versione che, in modo confuso e con diverse lacune, ha raccontato un uomo di 45 anni, probabilmente algerino, che è stato salvato questa mattina al largo della costa di Capo d'Orso, in Costiera Amalfitana. Avrebbe passato tutta la notte in mare e sarebbe finito fuori bordo mentre andava a Tunisi con una imbarcazione partita ieri da Salerno; sulle sue dichiarazioni sono però in corso accertamenti.

Il naufrago è stato notato poco prima delle 7 di oggi, 28 settembre, dall'equipaggio di una nave portacontainer della Grimaldi Lines che si dirigeva nel porto di Salerno. La presenza di un uomo che annaspava a pelo d'acqua è stata segnalata alla Capitaneria di Porto, che ha immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Il 45enne è stato portato a bordo della motovedetta della Guardia Costiera e trasportato nel porto turistico di Amalfi, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 che è subito ripartita alla volta del vicino ospedale di Castiglione di Ravello. L'uomo era in stato di ipotermia, vista la notte passata in acqua e senza protezioni, ma non sarebbe in pericolo di vita; attualmente si trova in ospedale, dove i medici stanno effettuando gli accertamenti diagnostici del caso.

Ascoltato dalla Guardia Costiera, avrebbe raccontato della sua disavventura spiegando di essere caduto dalla nave durante il viaggio da Salerno a Tunisi, che sarebbe partito la sera precedente, quindi ieri, e che avrebbe perso l'equilibrio per scattarsi un selfie col telefonino. Parallelamente sono stati avviati accertamenti per appurare se effettivamente sulla nave manchi all'appello un passeggero.