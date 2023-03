Cade dal compattatore e muore ad Avellino: aggredito da cane, 3 indagati per omicidio colposo Tre indagati per la morte dell’operaio della raccolta rifiuti caduto dal compattatore a Pago del Vallo di Lauro; sarebbe stato aggredito da un cane.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Emergono nuovi particolari sul decesso di Nicola Mazzella, l'operaio 61enne di Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, morto dopo essere caduto dal compattatore per la raccolta rifiuti su cui stava lavorando: l'uomo avrebbe perso l'equilibrio cercando di allontanare un cane che lo aveva aggredito.

L'incidente è avvenuto all'alba di lunedì scorso, 9 marzo, nel piccolo centro dell'Avellinese. Sulla vicenda la Procura locale ha aperto un fascicolo, ipotesi di reato omicidio colposo, e ha disposto il sequestro della salma in vista dell'autopsia. Nel registro degli indagati sono state iscritte tre persone: il titolare dell'azienda, con sede a Vicenza, per la quale lavorava Mazzella, l'autista del compattatore e il proprietario del cane di grossa taglia che, secondo le ricostruzioni su cui stanno lavorando gli inquirenti, avrebbe aggredito il 61enne facendolo cadere rovinosamente dal predellino e battere la testa violentemente al suolo.

Il 61enne era stato soccorso dal collega, che aveva prontamente allertato il 118, ma non c'era stato nulla da fare: la grave ferita riportata nella caduta lo aveva praticamente ucciso sul colpo. Erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano, che si erano occupati dei primi rilievi e dell'avvio delle indagini.

L'autopsia è stata fissata per mercoledì prossimo; ultimato l'esame, dovrebbe arrivare il placet dell'autorità giudiziaria per la restituzione del corpo alla famiglia e quindi per i funerali. Mazzella era sposato e aveva una figlia. Per il giorno delle esequie il Comune di Pago del Vallo di Lauro ha proclamato il lutto cittadino.