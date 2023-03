Cade dal balcone al quarto piano: morta una donna di 48 anni a Benevento Stando a quanto si apprende, la donna è stata immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportata in codice rosso in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Pio, dov’è morta pochi minuti dopo il suo arrivo.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Cade dal balcone e muore. Una donna di 48 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone al quarto piano di una palazzina del Rione Ferrovia a Benevento. Stando a quanto si apprende, la donna è stata immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportata in codice rosso in ambulanza al pronto soccorso del San Pio. La signora, purtroppo, è morta pochi minuti dopo il suo arrivo a causa delle ferite gravi riportate in seguito alla caduta.

Per il momento non c'è alcuna certezza sulle cause della morte. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della squadra volanti di Benevento. I poliziotti stanno ascoltando i familiari della vittima per cercare di acquisire elementi utili alle indagini. Ad ora, però, tutte le ipotesi rimangono in campo: un atto di suicidio, una caduta accidentale a seguito di un errore oppure un malore improvviso. Esclusa, almeno per il momento, l'ipotesi del femminicidio. Non è stata resa nota l'identità della vittima.

Secondo quanto riportano le cronache locali, la palazzina si trova nei pressi della Colonia Elioterapica, vicino al Ponte Vanvitelli.