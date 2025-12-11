napoli
Cade da un’impalcatura vicino piazza Garibaldi: grave operaio di 56 anni

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre: la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.
A cura di Valerio Papadia
Grave incidente sul lavoro, i cui contorni sono ancora poco chiari, quello che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, nel cuore di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 56 anni è precipitato da una impalcatura mentre stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione in una traversa nelle vicinanze di piazza Garibaldi e della Stazione Centrale di Napoli. L'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini: da quanto si apprende, l'operaio 56enne sarebbe in gravi condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto. I poliziotti, infatti, devono ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente sul lavoro, che come detto risulta ancora poco chiara, e per individuare eventuali responsabilità.

