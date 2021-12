Cade da un’impalcatura, operaio di 59 anni morto nel Casertano dopo un volo di 4 metri Il tragico incidente sul lavoro si è verificato a Capodrise, nella provincia di Caserta. La vittima è precipitata al suolo per 4 metri, trovando la morte.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, a Capodrise, nella provincia di Caserta: un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto da una impalcatura. Stando a quanto si apprende, il drammatico incidente sul lavoro si è verificato in via Retella, dove il 59enne stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione in un'abitazione privata; il muratore, residente a Santa Maria Capua Vetere, si trovava sulla passerella di legno di una impalcatura quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo, compiendo un volo di circa 4 metri.

Sul corpo dell'operaio è stata disposta l'autopsia

Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il 59enne, purtroppo senza esito. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto; i militari dell'Arma hanno avviato anche le opportune indagini per verificare se all'interno del cantiere fossero rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Come da prassi in vicende come questa, la competente Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro della salma dell'operaio e l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni e che chiarirà con precisione le cause della morte del 59enne.

Cade dalla bici, morto un 71enne nel Napoletano

Si indaga anche per fare luce sulla morte di Luigi Guerrasio, uomo di 71enne morto anch'egli oggi, 13 dicembre, a Boscoreale, nella provincia di Napoli. Il 71enne si trovava in sella alla sua bicicletta quando ha colpito una buca in strada ed è caduto dal mezzo a due ruote, battendo violentemente la testa sull'asfalto. Nonostante i soccorsi tempestivi, Guerrasio è deceduto prima di arrivare in ospedale. La strada coinvolta e la bici sono state sequestrate, mentre sul corpo del 71enne è stata disposta l'autopsia.