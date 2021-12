Con la bici colpisce una buca in strada, cade e batte la testa: 71enne morto nel Napoletano La tragedia nella giornata di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, a Boscoreale, nella provincia di Napoli: la vittima, Luigi Guerrasio, è morta durante il trasporto in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato questa mattina a Boscoreale, nella provincia di Napoli: la vittima è Luigi Guerrasio, 71enne della vicina Torre Annunziata, deceduto dopo essere caduto dalla sua bicicletta. Da quanto si apprende, l'uomo si trovava in sella alla bici, con la quale stava percorrendo via Marra, quando è incappato in una buca per strada: dopo averla colpita, il 71enne è stato disarcionato dalla bicicletta ed è caduto sull'asfalto, battendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma le condizioni del 71enne sono apparse subito molto gravi: Luigi Guerrasio è stato trasportato all'ospedale di Sarno, dove purtroppo però è arrivato già morto.

Strada e bici sequestrate: disposta l'autopsia sul corpo del 71enne

Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente: per consentire il regolare svolgimento delle indagini dei militari dell'Arma, la bicicletta e il tratto di strada su cui è avvenuto l'incidente sono state sequestrate. Sottoposta a sequestro, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, anche la salma di Luigi Guerrasio, che nei prossimi giorni sarà sottoposta ad autopsia, che chiarirà con precisione le esatte cause della morte.