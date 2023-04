Cade da un’impalcatura di 4 metri, grave un operaio a Giugliano: è in prognosi riservata L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 21 aprile: sulla dinamica indagano i carabinieri, che hanno posto sotto sequestro il cantiere.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave infortunio sul lavoro oggi a Giugliano, nella provincia di Napoli: un operaio di 69 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una impalcatura. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: il 69enne si trovava in via Epitaffio e stava lavorando in un cantiere per la costruzione di un nuovo immobile quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è caduto da una impalcatura, facendo un volo di 4 metri e atterrando con violenza al suolo.

L'operaio è stato prontamente soccorso da un'ambulanza del 118 ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni di salute sono gravi.

Il cantiere è stato sequestrato dai carabinieri

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Giugliano, unitamente al personale dell'Asl Napoli 2 Nord, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità o carenze nella sicurezza sul luogo di lavoro. A questo proposito, la parte di cantiere interessata dall'incidente è stata posta sotto sequestro per consentire lo svolgimento delle indagini.