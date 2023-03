Cade con l’auto nella scarpata, Luigi muore a 48 anni: incidente nel Casertano e lutto a Pomigliano La vittima era originaria di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. L’incidente stradale mortale a Ciorlano, in provincia di Caserta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, per la scomparsa prematura di Luigi Campana, morto a 48 anni a seguito di un incidente stradale, avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo scorsi. La sua auto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduta in una scarpata per motivi ancora da chiarire. L'uomo viaggiava da solo a bordo della sua vettura, una Audi A2. L'incidente sarebbe avvenuto sulla Strada Provinciale, nel tratto compreso nella frazione di Torcino, nel territorio di competenza del Comune di Ciorlano, in provincia di Caserta, al confine con la provincia di Isernia.

Inutili i tentativi di soccorso prestati dal personale sanitario del 118. L'uomo sarebbe morto a causa del violento impatto. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato subito i rilievi del caso, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Il conducente, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della vettura, per motivi ancora da accertare. Non è chiaro cosa sia avvenuto: forse un colpo di sonno, un malore o qualche animale che potrebbe aver attraversato all'improvviso. La strada dove è avvenuto l'incidente è abbastanza isolata, si trova in mezzo alle campagne, dove non ci sono telecamere e non è molto trafficata di notte. Soltanto una perizia accurata, quindi, potrà chiarire cosa possa essere effettivamente avvenuto.

A dare l'allarme sarebbe stato un automobilista che è passato per la strada e ha notato la vettura di Campana che era finita al di fuori della carreggiata, in prossimità di una curva apparentemente non particolarmente pericolosa. Campana, secondo chi lo conosceva, era un amante dello sport, amava lo sci e frequentava le località turistiche abruzzesi, come Roccaraso e Pescocostanzo. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura scomparsa.