video suggerito

Cadavere trovato in un’auto a Qualiano, è Giovanni Di Gennaro, 41 anni: aperta un’inchiesta Il corpo dell’uomo, ex piazzaiolo, molto conosciuto in città, è stato trovato questa mattina all’interno della sua automobile. Sulla morte di Giovanni Di Gennaro la Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Macabra scoperta nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, a Qualiano, nella provincia di Napoli: il cadavere di Giovanni Di Gennaro, 41enne del posto, è stato trovato all'interno della sua automobile. La scoperta è stata effettuata in via Benedetto Croce: il cadavere del 41enne, ex pizzaiolo che da poco aveva cambiato mestiere, molto conosciuto in città, è stato scoperto all'interno della sua Fiat Panda.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi di competenza per pervenire alle cause della morte di Giovanni Di Gennaro. Da una prima ricostruzione, pare che il 41enne, qualche volta, dormisse all'interno della vettura; un primo esame esterno sul cadavere non ha evidenziato segni di violenza. Sul posto si è recato anche il magistrato di turno: la Procura di Napoli Nord ha così aperto una inchiesta e, nei prossimi giorni, sul corpo di Giovanni Di Gennaro sarà effettuata l'autopsia per determinare con precisione le cause del decesso.

Tanti i messaggi che sono comparsi sui social quando la notizia della morte di Giovanni Di Gennaro si è diffusa. "Mi si è spezzato il cuore. Buon viaggio Giová, che Dio ti spalanchi le porte del paradiso e tu possa riposare in eterno" scrive un'amica.