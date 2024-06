video suggerito

Cadavere di un 31enne trovato sui binari alla Stazione Centrale di Napoli: forse investito da treno Il corpo del 31enne ritrovato sui binari di ingresso della Stazione Centrale. Indaga la Polfer.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo di 31 anni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stato ritrovato sui binari di ingresso alla Stazione Centrale di Napoli. Il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo, di origine marocchina, è avvenuto sui binari che si trovano all'ingresso della stazione sulla tratta Napoli-Gianturco delle ferrovie. L'episodio è avvenuto poco prima delle ore 22,00 di ieri sera, sabato 8 giugno 2024. La circolazione dei treni è stata sospesa per un po' per consentire gli accertamenti del caso.

Il corpo ritrovato sui binari in entrata della Stazione

Sulla vicenda è aperta una indagine della Polfer di Napoli. L'attività di investigazione è al momento ancora in corso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Tra le ipotesi c'è quella che l'uomo possa essere stato investito da un treno in entrata nella stazione. Ma non è escluso che possa essersi trattato di un gesto volontario, oppure che si tratti di un senzatetto che stesse attraversando incautamente i binari. Si tratta solo di supposizioni, al momento, è bene ribadire. Solo le indagini potranno consentire di avere ulteriori elementi per cercare di definire meglio i contorni di questa vicenda.

Ritardi dei treni, ma situazione ora regolare

Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno. È possibile che possa essere disposto il sequestro della salma per ulteriori accertamenti. A causa di quanto avvenuto, il traffico ferroviario è stato prima sospeso e poi riattivato. I treni hanno registrato ritardi anche di 80 minuti. Ferrovie dello Stato ha messo a disposizione delle navette bus sostitutive. La situazione è rientrata già nel corso della notte.