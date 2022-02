Cadavere a pezzi e in decomposizione trovato in campagna: orrore nel Salernitano La scoperta è stata effettuata a Palomonte, piccola cittadina della provincia di Salerno: è stata aperta una inchiesta per risolvere il mistero che aleggia intorno al cadavere.

A cura di Valerio Papadia

Mistero nella provincia di Salerno, nella piccola cittadina di Palomonte, dove resti umani, in avanzato stato di decomposizione, sono stati trovati in campagna, in località Padula, a ridosso del Vallone Vonghia e al confine con la cittadina di Contursi. La macabra scoperta è stata effettuata da alcuni pastori, che si trovavano sul luogo del ritrovamento dei resti insieme ai loro cani e sono stati insospettiti dal comportamento proprio degli animali: i pastori hanno subito allertato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno avviato le indagini.

Il cadavere non ancora identificato: aperta una inchiesta

Da una prima ricostruzione, il cadavere potrebbe essere stato smembrato dagli animali che si aggirano nella zona della scoperta, mentre gli agenti atmosferici avrebbero accelerato la decomposizione: della scoperta è stato informato anche il magistrato di turno e la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto una inchiesta per fare luce su quello che è un vero e proprio mistero. I resti sono stati così portati all'obitorio più vicino e nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia, che dovrebbe aiutare a sbrogliare la matassa: non è ancora noto, infatti, se il cadavere appartenga a un uomo o una donna e, soprattutto, le cause della morte. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella che porta all'omicidio, ma come detto maggiori indicazioni arriveranno dall'esame autoptico.