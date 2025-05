video suggerito

Cacciati dalla discoteca, sparano al pr che ha organizzato la serata: un arresto a Napoli L'uomo è stato arrestato nella giornata di oggi, ma i fatti si sono svolti il 25 febbraio del 2024 nel centro di Napoli. I complici dell'arrestato sono in corso di identificazione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

A distanza di oltre un anno la Polizia di Stato ha fatto luce su un fatto di sangue avvenuto nel cuore di Napoli il 25 febbraio del 2024: in quella data, in via San Giovanni a Carbonara, a due passi dalla Stazione Centrale, un uomo di 35 anni, incensurato e organizzatore di eventi in discoteca, era stato ferito con due colpi di pistola in pieno giorno; per il 35enne si era reso necessario il ricovero all'ospedale Pellegrini. Nella mattinata di oggi, sabato 31 maggio, i poliziotti hanno arrestato un uomo, gravemente indiziato di tentato omicidio, in concorso con più soggetti non identificati, con ruolo di istigatore o comunque di supporto all’autore materiale. I complici dell'indagato, come detto, sono ancora in corso di identificazione.

L'agguato a causa di una serata in discoteca

Le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno permesso di stabilire che l'agguato era scaturito dopo che l'indagato, insieme ad alcuni amici, era stato allontanato dagli addetti alla sicurezza della discoteca nella quale il pr 35enne aveva organizzato la serata. Pertanto l'odierno arrestato, con l'intento di saldare il conto, aveva contattato il 35enne, dandogli appuntamento in via Carbonara: sul posto, l'indagato, in compagnia di altri due soggetti, ha attesto il pr; quando il 35enne è arrivato, uno dei soggetti ha esploso contro di lui 6 colpi di pistola, colpendolo con 2 proiettili alle gambe.