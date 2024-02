Napoli, 35enne ferito a colpi di pistola in pieno giorno: ricoverato in ospedale L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Pellegrini. Poco dopo, sono stati rinvenuti alcuni bossoli in via Carbonara: potrebbe esserci una correlazione. Sulla vicenda indaga la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Spari in pieno giorno a Napoli: un uomo di 35 anni – incensurato – è stato ferito a colpi di pistola questa mattina, domenica 25 febbraio. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore della città: da quanto si apprende, il 35enne non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto. Poco dopo il ricovero del 35enne in ospedale, la Polizia di Stato ha rinvenuto alcuni bossoli in via San Giovanni a Carbonara, nella zona della Stazione Centrale di Napoli. La vittima non ha fatto riferimento al luogo in cui è stato ferito, ma non si esclude che i due eventi siano collegati. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile della Questura partenopea, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica del ferimento del 35enne e individuarne i responsabili.