Bus sospesi e alibus deviati l’11 maggio a Napoli per il Giro d’Italia: l’elenco Arriva la tappa napoletana del Giro d’Italia 2023 a Napoli: deviazioni alle linee autobus e corse sospese. L’elenco dell’Anm.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva il Giro d'Italia a Napoli: e oltre a tutti i limiti alla circolazione veicolare con strade chiuse e divieto di sosta anche sulle strisce blu per le automobili, arriva anche un lungo elenco di mezzi pubblici che durante la giornata circoleranno o su tratte diverse dal solito o saranno addirittura sospese per l'intera giornata. L'Azienda Napoletana Mobilità ha pubblicato un lungo elenco su tutte le corse deviate o soppresse per la giornata dell'11 maggio.

Linee Autobus sospese a Napoli per il Giro d'Italia 2023

L'Azienda Napoletana Mobilità ha spiegato che l'11 maggio le seguenti linee autobus subiranno modifiche:

Linea 2 sospesa tutta la giornata

Linea 5 sospesa tutta la giornata

Linea 116 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

Linea 128 sposta il capolinea e limita in piazza Vittoria

Linea 140 limita in piazza Vittoria

Linea 151 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

Linea 154 sospesa tutta la giornata

Linea 156 sospesa tutta la giornata

Linea 158 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

Linea 173 dalle ore 09:30 staziona a Volla in via Petrarca e limita in via Commissario Ammaturo

Linea 173A sospesa tutta la giornata

Linea 175 dalle ore 09:30 limita a Massa di Somma invertendo la marcia in via Veseri

Linea 176 sospesa tutta la giornata

Linea 177 sospesa tutta la giornata

Linea 191 dalle ore 09:30 staziona in piazza Garibaldi percorre corso Garibaldi, piazza principe Umberto, via Firenze, corso Meridionale e proprio percorso fino alla rotatoria di via Salgari, percorre via Salgari, via Don Sturzo, via Callas, via Salgari e percorso di ritorno fino a piazza Garibaldi

Linea 194 sospesa tutta la giornata

Linea 195 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

Linea 196 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

Linea 254 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

Linea E6 sospesa tutta la giornata

Gli Alibus deviati l'11 maggio a Napoli

Diverso il discorso sugli Alibus, che invece si limiteranno a cambiare percorso in questo modo:

