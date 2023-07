Bus Sita troppo affollato, scoppia la lite: autista colpito a pugni e schiaffi in faccia ad Amalfi

La lite scoppiata attorno alla 15 in piazza Flavio Gioia, prima della partenza. L’autista è stato poi portato in ospedale.

Il bus della Sita è troppo affollato e scoppia la lite. L'autista del pullman viene aggredito da un passeggero. Picchiato con pugni e schiaffi alla testa e poi caduto nel tentativo di uscire dal bus dalla porta laterale. L'aggressione è avvenuta oggi, mercoledì 26 luglio 2023, attorno alle ore 15,00, prima della partenza del bus al piazzale Flavio Gioia di Amalfi. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno identificato le persone coinvolte nella lite.

Il conducente del bus, soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello, dove è stato refertato con 3 giorni di prognosi. La scena è stata ripresa in un video dai passeggeri che erano a bordo, spaventati per quanto stava avvenendo.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il litigio sia partito a causa della difficoltà di far salire a bordo del mezzo anche una famigliola di turisti che aveva dei bagagli. Il bus era già pieno e sarebbe stato difficile introdurre anche le valigie. La famiglia di passeggeri però non sarebbe stata coinvolta nella lite, che avrebbe interessato invece un altro passeggero, che si è introdotto nella vicenda, e l'autista.

Sulla vicenda è intervenuto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), che parla di “episodio increscioso e sicuramente censurabile” avvenuto “sull’autobus della Sita in partenza da Amalfi”.

Per Borrelli, il passeggero avrebbe aggredito l'autista “alle spalle con schiaffi e pugni colpendolo ripetutamente al volto ed alla testa. Il conducente, per sottrarsi all’ira dell’uomo, avrebbe tentato di uscire dalla porta laterale del mezzo ma, a causa di una spinta, sarebbe caduto rovinosamente al suolo. Per lui si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello per le cure del caso. L’aggressore, invece, è stato fermato ed identificato dagli agenti della Polizia Locale”.