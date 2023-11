Trasporto pubblico a Napoli

Bus Anm colpito da sassaiola a Fuorigrotta, i vandali frantumano i finestrini Preso di mira un bus della Linea 151 che stava arrivando a piazzale Tecchio. Il raid di vandali in viale Augusto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bus dell'Anm colpito da una sassaiola a Fuorigrotta questa sera. Il raid vandalico è avvenuto in viale Augusto, attorno alle ore 21,15 ed ha preso di mira un pullman della linea 151, bersagliato da "un pericoloso lancio di pietre che ha provocato la frantumazione di alcuni finestrini dell'autobus per fortuna senza conseguenze serie per autista e passeggeri". A denunciare l'accaduto è il sindacato Usb, tramite Marco Sansone e Adolfo Vallini.

Il racconto: "Colpito dai sassi in viale Augusto"

Di seguito il racconto fatto dai sindacalisti Usb del raid vandalico ai danni del bus della società dei trasporti locale di Napoli:

L'autobus partito da piazza Garibaldi era diretto a Piazzale Tecchio. Il conducente del bus a seguito del raid è stato costretto ad interrompere la corsa ed attendere l'arrivo delle forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso. Ci troviamo difronte all'ennesimo attentato alla sicurezza dei trasporti che mette a repentaglio l'incolumità dell'utenza e del personale di guida – afferma Adolfo Vallini del dipartimento salute e sicurezza USB e dipendente ANM. Siamo molto preoccupati per l'escalation di violenza che investe il personale ed i mezzi del trasporto pubblico locale. La settimana scorsa ad essere vandalizzato è stato un intero vagone della circumvesuviana, mentre le aggressioni fisiche e verbali ai danni del personale di stazione, ausiliari al traffico e controllori sono oramai divenuti, tristemente, all'ordine del giorno.

E concludono: