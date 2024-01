Trasporto pubblico a Napoli

Bus Air in corsa devastato da babygang, lanciano sassi all’improvviso e fanno esplodere finestrini Il pullman dell’Air della linea Aversa-Mondragone è stato fortemente danneggiato: finestrini esplosi e danni alle fiancate. Terzo assalto in 3 mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Saltano fuori da un muretto e scagliano con violenza sassi contro il bus in corsa. Il pullman dell'Air della linea Aversa-Mondragone viene investito da una pioggia di pietre: finestrini esplosi e fiancata gravemente danneggiata. Si tratta dell'ennesimo assalto di una babygang ai danni di un mezzo pubblico della società dei trasporti della Regione Campania. La sassaiola è avvenuta venerdì sera, attorno alle ore 18,00, in viale Europa ad Aversa. L'assalto è stato ripreso anche in un video, come denunciato dal sindacato Usb e sarà sporta denuncia alle autorità competenti.

La denuncia del sindacato Usb

È la terza volta che accade nel giro di 3 mesi: era già successo il 2 novembre e il 4 dicembre scorsi, sempre sulla stessa linea. A denunciarlo sono Marco Sansone e Roberto Ascione del Coordinamento Provinciale di Napoli USB Lavoro Privato:

Questa volta, per fortuna, non ci sono stati feriti, ma solo danni all'autobus, che ha riportato la frantumazione di due vetri laterali, nonostante potesse andare molto peggio all'autista o a qualche passeggero. È incredibile come, nonostante le nostre continue denunce sulla necessità di intensificare i controlli del territorio, soprattutto in alcune zone ed in alcuni orari, non si prendano provvedimenti in tal senso, continuando a lasciare libero arbitrio a balordi che mettono costantemente a rischio la sicurezza di lavoratori e passeggeri.

Ascione conclude:

Sulla tratta Aversa-Mondragone già nei mesi scorsi abbiamo denunciato lanci di pietre da parte di ignoti, con conseguenti danni per i mezzi aziendali, ma nessuna soluzione è stata adottata dall'azienda. AIR Campania deve accelerare l'attivazione delle telecamere a bordo dei mezzi, ma allo stesso tempo deve pretendere, supportando le denunce dei lavoratori e della nostra Organizzazione Sindacale, che i Comuni interessati ad alcune tratte a rischio intensifichino il presidio del territorio e la tutela del personale front line e dei passeggeri, perché se un sasso di quelle dimensioni colpisse qualcuno, potremmo trovarci a parlare di qualcosa di molto più grave di un atto vandalico.