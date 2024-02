Bruno Barbieri a Napoli per girare “4 Hotel”: visita a San Gregorio Armeno Il noto chef è a Napoli per girare un episodio del suo programma “4 Hotel” e ha approfittato dell’occasione per visitare la bottega del maestro Genny Di Virigilio a San Gregorio Armeno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Gli appassionati di MasterChef, talent show culinario di cui è il decano, lo stanno ancora ammirando come giudice del programma, ma Bruno Barbieri, uno degli chef più amati d'Italia, è noto al grande pubblico anche per un altro programma, vale a dire "4 Hotel" che – sulla falsariga di "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese – porta Barbieri in giro per l'Italia a giudicare le strutture alberghiere. Proprio in questi giorni, lo chef bolognese si trova a Napoli per girare una puntata della trasmissione: Barbieri ha così approfittato della sua presenza in città per fare un giro al centro storico, in particolare a San Gregorio Armeno, la via dei presepi, dove ha visitato la bottega del maestro Genny Di Virgilio.

Per l'occasione, Di Virgilio ha regalato a Barbieri un corno rosso, portafortuna per eccellenza e uno dei simboli della città, nonché tra gli oggetti più venduti a San Gregorio Armeno. Lo chef bolognese ha poi visitato anche il laboratorio in cui il maestro presepiaio dà vita alle sue creazioni.

"4 Hotel a Napoli": c'è un solo precedente

Il programma condotto da Bruno Barbieri è non soltanto amato, ma anche molto longevo: c'è un solo precedente di "4 Hotel" a Napoli e risale addirittura a sei anni fa; l'unica puntata del programma nel capoluogo campano è andata in onda infatti nel 2018. In quella occasione, Barbieri andò alla scoperta del miglior hotel partenopeo per quanto riguarda le dimore storiche.