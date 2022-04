Brucia vivo il fratello per riscuotere l’assicurazione, fermato marittimo 36enne nel Napoletano Un 36enne è stato fermato per l’omicidio del fratello a Sant’Antonio Abate (Napoli): gli avrebbe dato fuoco mentre era ancora vivo per riscuotere i soldi dell’assicurazione.

A cura di Nico Falco

Il luogo del ritrovamento del cadavere, nelle campagne di Lettere (Napoli)

Avrebbe portato il fratello in un terreno, lo avrebbe tramortito e, mentre era ancora vivo, gli avrebbe dato fuoco. E lo avrebbe fatto per mettere le mani sui soldi dell'assicurazione sulla vita che lui stesso gli aveva fatto stipulare circa un anno fa. È la tremenda accusa che pende sul capo di A. M., marittimo di 36 anni di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, sottoposto a fermo per la morte del 33enne Domenico Martone, trovato carbonizzato nelle campagne di Lettere. L'uomo è gravemente indiziato di omicidio premeditato aggravato dai motivi abietti e dalla crudeltà.

Il retroscena è stato ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia (coordinati dalla Procura della Repubblica), che il 30 marzo scorso erano intervenuti per un rogo segnalato da alcuni residenti: una nube di fumo nero si alzava da un terreno poco distante dal centro abitato. Una volta sul posto, i militari avevano trovato un cadavere completamente carbonizzato che continuava a bruciare al di sotto della tettoia di una casupola. I primi elementi utili per l'identificazione erano arrivati da un'automobile parcheggiata in una stradina poco distante, intestata a Domenico Martone e dentro cui era stato trovato il green pass del 33enne.

Gli accertamenti sulla vittima avevano portato a ritenere poco probabile una esecuzione decisa per dinamiche criminali: l'uomo era incensurato e non risultava avere nessun legame con organizzazioni malavitose. I sospetti si erano quindi concentrati sull'ambito familiare ed era venuto fuori che Martone aveva una assicurazione sulla vita, stipulata oltre un anno fa su impulso del fratello.

La vittima, Domenico Martone

Brucia vivo il fratello per i soldi dell'assicurazione, fermato marittimo

Grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata i carabinieri hanno accertato che, in quelle ore, nei pressi di quel terreno c'era stato anche il fratello della vittima. Con i successivi accertamenti, e tramite le analisi mediche, è stata ricostruita l'atroce fine del 33enne. Il fermato avrebbe aggredito il fratello, lo avrebbe tramortito e avrebbe appiccato il fuoco al suo corpo mentre era ancora vivo, facendolo morire bruciato. Il movente sarebbe proprio nel denaro di quella polizza assicurativa, di cui M. A. è risultato essere l'unico beneficiario.

Il fermo, eseguito a Sant'Antonio Abate dai carabinieri di Castellammare di Stabia, si è reso necessario per il concreto pericolo di fuga dell'indagato, che lavora come marittimo e che ha una relazione con una donna straniera che vive all'estero. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale, a Napoli, in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento.