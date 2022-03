Lettere, il cadavere carbonizzato di un uomo ritrovato in un campo: si indaga La scoperta è stata effettuata dai carabinieri in un terreno agricolo. Il corpo è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti medico legali.

A cura di Valerio Papadia

Una macabra scoperta quella che hanno effettuato i carabinieri nella serata di ieri, mercoledì 30 marzo, a Lettere, cittadina arroccata sui Monti Lattari, nella provincia di Napoli: in un campo, i militari dell'Arma hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, come detto ieri sera, sono intervenuti in un terreno agricolo in via San Paolo, a Lettere appunto: qui, sotto una tettoia, i militari hanno effettuato la scoperta; il cadavere carbonizzato appartiene a un uomo, che non è stato però ancora identificato. Il corpo è stato trasferito all'obitorio comunale di Castellammare di Stabia per gli accertamenti medico legali, che dovrebbero fornire, nelle prossime ore, indicazioni sull'identità della vittima e sulle cause esatte della morte. Indagini in corso sull'accaduto da parte dei carabinieri.

Cadavere di un uomo trovato in casa nel Casertano

Di diversa natura la vicenda verificatasi la scorsa settimana a Cellole, nella provincia di Caserta, dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un'abitazione. La vittima è un uomo di 82 anni che, come hanno scoperto Polizia di Stato e vigili del fuoco una volta entrati in casa, era deceduto purtroppo da circa un mese. Sono stati i vicini, che non avevano da tempo notizie dell'anziano, allarmati dal cattivo odore che proveniva dall'abitazione, ad allertare le forze dell'ordine. Dai primi accertamenti, l'82enne, che viveva da solo, sarebbe morto a causa di un arresto cardiaco.