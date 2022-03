A Caserta trovato il cadavere di un uomo in casa: era morto da un mese I vicini non lo vedevano da tempo, allarmati dal cattivo odore proveniente dall’abitazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il cadavere in decomposizione di un uomo è stato ritrovato nel Casertano dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco, allertati dai vicini che non lo vedevano da tempo e si erano allarmati per il cattivo odore proveniente dall'abitazione. Il corpo è stato ritrovato nella giornata di oggi, giovedì 24 marzo 2022, in una casa di Baia Felice, frazione del Comune di Cellole, in provincia di Caserta.

A Cellole trovato corpo senza vita di un uomo di 82 anni

Si tratta di un uomo di 82 anni. Il cadavere, quando è stato scoperto, era in evidente stato di decomposizione, talmente avanzato da far ritenere ad un primo accertamento che la data del decesso possa risalire a circa un mese fa. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un vicino che, non avendo notizie dell'uomo da settimane, e percependo uno strano odore provenire dalla villetta, ha deciso di chiamare la Polizia. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato, affiancati dai Vigili del Fuoco che sono riusciti a forzare la porta dell'abitazione, consentendo così alle forze dell'ordine di entrare per i dovuti accertamenti.

Una volta all'interno dell'abitazione, però, i poliziotti hanno trovato il corpo dell'82enne ormai in decomposizione. Dai primi esami sarebbe morto da oltre un mese a causa di un arresto cardiaco. L'uomo era originario di Napoli. Da tempo, però, viveva da solo nella sua abitazione nel comune di Cellole, in provincia di Caserta, e non aveva rapporti con la famiglia. Nessuno per circa un mese l'ha cercato. Per questo, soltanto grazie all'intervento del vicino di casa si è appreso della sua morte.