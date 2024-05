video suggerito

Cadavere trovato in casa a Castellammare, ipotesi omicidio: fermato un uomo dalla Polizia Un uomo morto è stato ritrovato in una casa di via Santa Cateriana a Castellammare di Stabia. Fermato un uomo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in una casa in via Santa Cateriana a Castellammare di Stabia, nella zona del porto. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato, accompagnata dalla scientifica, che sta indagando sulla vicenda. Non è escluso che possa trattarsi di un omicidio. L'uomo, di origini ucraine, sarebbe stato ucciso. Ma le circostanze sono ancora da chiarire. Un uomo, anch'egli di origine ucraina, è stato fermato dalla Polizia di Stato e portato in caserma. La sua posizione è attualmente al vaglio degli investigatori. Al momento non si esclude alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di una lite, sfociata in un omicidio.