Brucia letame e incendia un’area grande quanto un campo da calciotto, 62enne denunciato nel Sannio Un 62enne di San Giorgio La Molara è stato denunciato dai carabinieri per incendio: ha causato un rogo che ha distrutto duemila metri quadrati di vegetazione, un’area grande come un campo da calciotto. Le indagini dei militari hanno svelato che le fiamme erano partite da un cumulo di letame a cui l’uomo aveva dato fuoco in un terreno di sua proprietà.

A cura di Nico Falco

Le fiamme hanno distrutto duemila metri quadrati di vegetazione, un'area grande quanto un campo di calciotto. E, hanno appurato i militari, erano partite dall'incendio di un cumulo di letame, di cui voleva disfarsi il proprietario dell'appezzamento. L'uomo, un 62enne di San Giorgio La Molara, piccolo centro da poco meno di 3mila abitanti della provincia di Benevento, è stato denunciato dai carabinieri per incendio.

Il rogo è avvenuto nei giorni scorsi. Le fiamme erano divampate in un terreno agricolo nella periferia del comune. Dal piccolo focolaio si erano rapidamente estese, divorando sterpaglie, arbusti secchi e vegetazione, fino a formare una barriera di fuoco che si estendeva per decine di metri. Per riportare la situazione sotto controllo erano arrivati i Vigili del Fuoco di San Marco dei Cavoti e le squadre antincendio della Comunità Montana del Fortore; l'intervento era durato diverse ore, poi erano state avviate le indagini, che sin dall'inizio avevano tenuto in considerazione la matrice dolosa, quella ritenuta più probabile.

Durante il sopralluogo, ed ascoltando i proprietari del terreno, i militari sono riusciti a ricostruire quello che era successo. Tutto era cominciato con l'incendio di un mucchio di letame, che l'uomo aveva ammassato nel terreno di sua proprietà e a cui aveva dato fuoco. Non aveva però considerato che le fiamme, così vicine all'erba secca e alla vegetazione, sarebbero state impossibili da controllare.

