video suggerito

Brucia ancora il Vesuvio, interventi in corso dei pompieri per due incendi a Torre del Greco e Trecase Due incendi sul Vesuvio in via Montagnella a Torre del Greco e un altro tra il comune di Trecase e Boscotrecase da via Cifelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Brucia ancora il Vesuvio. Da ieri, domenica 4 agosto 2024, prosegue l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, guidato dal Comandante Michele Mazzaro, sul lato basso del vulcano per estinguere due diversi incendi: uno in via Montagnella a Torre del Greco e un altro tra il comune di Trecase e Boscotrecase da via Cifelli, con l'impiego di ben cinque squadre a terra, oltre all'ausilio di mezzi aerei antincendio.

Sul posto canadair e elicotteri

Sul posto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono intervenuti due Canadair, CAN 21 da Capodichino e CAN 24 da Ciampino, oltre un elicottero antincendio dei vigili del fuoco da Pontecagnano DRAGO 71 e un elicottero regionale in convenzione LIMA da Benevento. Fortunatamente, tutto è sotto controllo e non si contano feriti o danni a cose.

Interventi in corso per focolai e bonifiche

Gli interventi proseguono anche oggi, con mezzi aerei, per completare attività di estinzione e procedere poi alla successiva successiva bonifica. Ma i due incendi, per ora, sono sotto controllo. La giornata di domenica 4 agosto è stata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli. Tutte le squadre impegnate per lo spegnimento di incendi, oltre alle restanti tipologie di interventi alle quali i vigili del fuoco sono deputati per espletare il proprio compito d'istituto. I pompieri sono intervenuti anche sulla Tangenziale di Napoli, dove, a causa di una frana, è stata chiusa per alcune ore la tratta Pozzuoli via Campana-Cuma. La carreggiata è stata riaperta poi a due corsie in serata.