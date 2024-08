video suggerito

Ancora un incendio sul Vesuvio: fiamme e fumo tra Torre del Greco e Trecase Un nuovo rogo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nel Parco Nazionale del Vesuvio; è l’ennesimo rogo sul vulcano degli ultimi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un incendio sul Vesuvio: un nuovo rogo è scoppiato nel pomeriggio di oggi, domenica 4 agosto, sul vulcano partenopeo. Le fiamme hanno riguardato la zona della discarica "La Porcilaia", tra Torre del Greco e Trecase: ancora sconosciuta la natura dell'incendio, mentre i volontari che monitorano il Parco Nazionale del Vesuvio e la situazione dei roghi hanno allertato le autorità; i canadair, come troppo spesso è accaduto negli ultimi giorni, si sono dunque alzati nuovamente in volo per estinguere il rogo.

Tutto è cominciato, o sarebbe meglio dire che è ricominciato, dal momento che i roghi vengono appiccati sul Vesuvio, purtroppo, ogni estate, lo scorso 29 luglio: un grosso incendio è divampato in località Fosso Bianco a Torre del Greco, mandando in fiamme la macchia mediterranea. Le autorità hanno individuato un uomo, che è stato denunciato per incendio boschivo doloso e multato per 10mila euro.

Soltanto il giorno successivo, nella mattinata del 30 luglio scorso, un altro incendio, ancora più vasto, è divampato in zona Cappella Bianchini, sempre a Torre del Greco: evacuate in via precauzionale due abitazioni. Diverse squadre dei vigili del fuoco si sono adoperate per estinguere il rogo via terra, mentre in volo si sono alzati canadair ed elicotteri della Protezione Civile: gli operatori hanno impiegato molte ore per domare l'incendio.