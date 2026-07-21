Braccianti nei campi per 14 ore sotto il sole e i pesticidi per 3 euro l’ora: due arresti

Due imprenditori arrestati nell’agro aversano: i braccianti erano prevalentemente cittadini indiani ed irregolari sul territorio nazionale.

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Costretti a lavorare nei campi dell'agro aversano per 3 euro l'ora per 14 ore al giorno, sotto il sole e perfino durante l'uso dei pesticidi. Per i braccianti, prevalentemente cittadini indiani ed irregolari sul territorio nazionale, l'incubo è finito con l'arresto dei due "imprenditori" da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. Per entrambi, in attesa di decisioni dell'autorità giudiziaria, è scattato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria competente.

Dalle indagini, è emerso che uno dei due "reclutasse" in strada i braccianti, prevalentemente indiani, portandoli poi nei campi con un suo furgone. Questi lavoravano quindi tra le 10 e le 14 ore al giorno per circa 3 euro all'ora, senza riposo settimanale e senza possibilità di assentarsi in caso di malattia, con una pausa di pochi minuti, e non potendo comunicare col telefono. Inoltre, erano costretti a lavorare a prescindere dalle condizioni atmosferiche (solleone ma anche pioggia), ed infine a restare nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi, nocivi per la salute, senza l’uso di dispositivi di protezione individuale.

Per i due imprenditori dell'agro Aversano, che operano nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti agricoli e dell’allevamento nonché nella produzione di ortaggi, è scattato così l'arresto per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. Le indagini sono state condotte anche dal Nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Caserta, nell'ambito del progetto A.L.T Caporalato T.R.E., finanziato da parte del Fondo FAMI 2021-2027, che ha come obiettivo quello di tutelare i lavoratori migranti vulnerabili.