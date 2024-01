Borse di studio da 250 euro in Campania per gli studenti delle superiori: domande fino al 7 febbraio Al via le domande per la Borsa di Studio 2023-’24 in Campania per gli studenti delle superiori. Obbligatorio lo Spid. I requisiti e il link per registrarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Al via le domande per le borse di studio da 250 euro per gli studenti delle Scuole Superiori della Campania per l'anno scolastico 2023-24. A disposizione ci sono 7,6 milioni di euro di fondi per 30.684 borse di studio, ciascuna dal valore di 250 euro. Con il bonus si potranno acquistare libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. Il bando, approvato con D.D. 1 del 9 gennaio 2024, è rivolto alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole superiori pubbliche e private "paritarie") presenti sul territorio della Regione Campania. C'è tempo fino al 7 febbraio 2024 per presentare la domanda.

I requisiti per la borsa di studio 2023-24 in Campania

La borsa di studio è rivolta alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole superiori pubbliche e private "paritarie") presenti sul territorio della Regione Campania, appartenenti a nuclei familiari con ISEE 2024 (l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 15.748,48 euro. A parità di valore ISEE, verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Come fare domanda

È possibile presentare la domanda esclusivamente con Spid dalle ore 09.00 del 23 gennaio e fino alle ore 22.00 del 7 febbraio 2024. La piattaforma per la presentazione della domanda sarà accessibile durante tutto il periodo del bando dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

Per partecipare, occorrono:

la domanda online compilata

il documento di riconoscimento e il codice fiscale del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne) in corso di validità, acquisiti in formato digitale fronte retro e posizionati su unico foglio. In caso di tutore, il file unico in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio specificato durante la fase di compilazione), dovrà comprendere anche copia del Decreto di nomina del Tribunale;

certificazione ISEE in corso di validità, completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, in cui dovranno essere presenti il richiedente e il beneficiario.

Dovrà inoltre essere allegato il documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne) acquisiti fronte retro in formato digitale e posizionati su unico foglio;

il link per fare richiesta della Borsa di Studio 2023-24 in Campania per gli studenti delle superiori