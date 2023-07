Bonus Sport Campania 2023, come ottenere i 400 euro per i giovani fino a 15 anni Torna il voucher per lo sport gratis in Campania dedicato ai bambini da 6 a 15 anni. Il link per fare domanda.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna il bonus sport da 400 euro in Campania per i bambini da 6 fino a 15 anni. Il voucher minori della Regione per l'accesso gratuito all'attività sportiva è stato rinnovato anche per l'anno sportivo 2023-24. A disposizione c'è un budget di 2,5 milioni di euro. La misura è riservata ai minori residenti nella Regione Campania di età compresa tra i 6 e i 15 anni, le cui famiglie rientrano nelle fasce di reddito medio-basse, per il sostegno all’attività sportiva. La Campania è la prima Regione che individua quale beneficiario diretto di un contributo sportivo il minore e non l’associazione sportiva. C'è tempo fino all'11 settembre 2023, alle ore 12,00, per presentare le domande.

Come fare domanda per il bonus sport in Campania

Il bando pubblico è finalizzato all’assegnazione di voucher ai minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni per l’accesso gratuito all’attività sportiva per l’anno 2023-2024 ed ha l'obiettivo di sviluppare il principio del diritto allo sport per tutti, di agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione e di partecipazione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche e scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Ma anche di definire una priorità per i minori con disabilità fisico-motoria, cieca, sorda e intellettiva relazionale.

il link per compilare la domanda per il bonus sport 2023-24

Prima di accedere al servizio e compilare online l’istanza bisogna scaricare il “Modello di pre-iscrizione del minore ai corsi”, che deve essere compilato, timbrato e firmato dal rappresentante legale della ASD/SSD. Nelle fasi di compilazione dell’istanza verrà richiesto di allegare questo documento pena esclusione dalla graduatoria dei vincitori.

I requisiti per avere il voucher sport

I minori beneficiari, devono, essere parte di un nucleo familiare che rientra nei seguenti parametri, come attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS:

ISEE fino a 17.000,00 € se un nucleo familiare ha fino a tre figli;ISEE fino a 28.000,00 € se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli.

Il nucleo familiare del genitore/tutore che presenta l’istanza, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Essere cittadino italiano o dell’Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o avere lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;essere residente in un Comune della Campania;aver effettuato la preiscrizione presso una delle associazioni o società sportive presenti nell’elenco di quelle che hanno manifestato la propria volontà di partecipare al progetto.

L’istanza si può presentare esclusivamente attraverso questa piattaforma, non saranno accettate istanze inviate con PEC, con e-mail, con posta ordinaria o con raccomandata. La procedura consente di inviare una istanza per ogni minore, per più minori del medesimo nucleo familiare, occorre presentare una nuova istanza.

Per presentare l’istanza finalizzata all’assegnazione di voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva per l’anno 2023-2024, è necessario avere a portata di mano:

– SPID o CIE;

– Modello ISEE in corso di validità;

– Documento di riconoscimento e Codice Fiscale del richiedente (Genitore o Tutore del minore);

– Documento di riconoscimento e codice fiscale del minore beneficiario;

– se il richiedente è un tutore, il Decreto di nomina del Tribunale;

– per i minori disabili, il certificato d’invalidità;

– il modello di preiscrizione compilato e sottoscritto dall’associazione o società sportiva aderente al progetto.

I documenti richiesti devono essere acquisiti in formato digitale.

La procedura di presentazione dell’istanza consente di uscire dalla procedura e rientrare per completare l’inserimento dei dati e sarà conclusa solo cliccando sull’apposito pulsante “invia domanda”. Dopo aver inviato l’istanza non sarà più possibile effettuare modifiche.