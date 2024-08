Bonus non pagati, il sindacato di Polizia Locale a Napoli: “Stop straordinari in strada la domenica”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Ritardi nei pagamenti dei bonus, scatta la protesta del sindacato della Polizia Locale di Napoli Csa, tra i più rappresentativi nel corpo dei caschi bianchi: “Revocheremo la disponibilità agli straordinari richiesti durante la domenica – annuncia Franco Garofalo, segretario generale del Csa – Il piano incentivante approvato dal Comune lo scorso anno prevedeva il pagamento di queste attività aggiuntive, per rafforzare la sicurezza in città. Purtroppo, però, se non vengono pagate, non potremo più chiedere agli agenti di effettuarle e questo dispiace per la città”.

Il Csa: "Non corrisposti gli emolumenti del piano incentivante"

Ma di cosa si tratta? Il piano incentivante per gli agenti della Polizia Locale di Napoli era stato approvato lo scorso anno per potenziare la presenza dei caschi bianchi nelle strade cittadine, in particolare nelle giornate che vedono una maggiore presenza di turisti e cittadini in strada, come la domenica. Un bonus che poteva arrivare anche a 250 euro al mese. “L'accordo fu stipulato a fine dicembre – dichiarano Dario Dell'Aquila, segretario organizzativo, e Antonio D’Amato, Coordinatore del Dipartimento Polizia Municipale, del Csa – ed è entrato in vigore il 24 febbraio scorso. Il piano doveva essere trimestrale, ma, benché gli agenti abbiano lavorato la domenica, finora questi incentivi non sono mai stati pagati”.

“Non si ha traccia alcuna, purtroppo – sottolinea D'Amato in una nota – dell'acconto sui servizi del "Piano Incentivante" legato alle prestazioni domenicali aggiuntive, che sarebbe dovuto essere erogato, nel rispetto degli accordi intrapresi, già nel mese di luglio. Proprio su tale argomento, avendo già avuto comunicazioni, puntualmente disattese, sui tempi di pagamento, e memori delle disperse politiche famiglia-lavoro da mettere a discussione nel primo mese di gennaio, nonché delle interpretazioni sull'attribuzione dell'indennità di servizio esterno, invitiamo i Dipendenti partecipanti, per una forma di rispetto non solo degli accordi statuiti, ma proprio verso i Lavoratori, a soprassedere dalla partecipazione a tale progetto, dato che, tutt'oggi, al 15 di agosto 2024, tale incentivo ancora non è chiaro nella composizione emolumentale e nella tempistica dei pagamenti”.