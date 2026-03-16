Bonus caregiver in Campania: Forza Italia chiede 5 mln in bilancio. D’Errico e Trapanese avevano due proposte di legge sul tema

Luca Trapanese (M5s), Massimo Pelliccia (Forza Italia), Davide D’Errico (Lista Fico)

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La questione caregiver, ovvero l'aiuto a quelle persone che assistono, in modo continuativo e gratuito, congiunti non autosufficienti o con malattie croniche/invalidanti, è piuttosto sentita in Consiglio regionale in Campania, dove sul tema c'è un emendamento del centrodestra al bilancio e c'è una proposta di legge – in incubazione, non ancora presentata – di parte del centrosinistra.

Partiamo dall'emendamento. Massimo Pelliccia, ex sindaco di Casalnuovo, oggi capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nelle proposte di modifica al bilancio di previsione 2026, attualmente al vaglio della commissione (ne sono arrivate oltre 500), ha presentato, insieme alla consigliera Susy Panico, una proposta che chiede di istituire e finanziare il programma sperimentale "Sostegno ai caregiver familiari" con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'esercizio 2026. A cosa servono i fondi? Le risorse sono finalizzate all'erogazione di contributi economici diretti (il cosiddetto «bonus caregiver»), a voucher per pagare servizi di sollievo domiciliare, e all'attivazione di specifiche tutele previdenziali e assicurative per chi assiste gratuitamente e con continuità familiari non autosufficienti.

Se la norma dovesse passare, la giunta avrebbe 90 giorni di tempo per definire le regole e i criteri per erogare i fondi, con l'obbligo di semplificare le procedure di accesso per i beneficiari Il dato politico interessante è dove l'opposizione propone di prendere questi 5 milioni di euro. L'emendamento di Forza Italia, infatti, prevede di sottrarre questa cifra decurtando in modo mirato i capitoli di spesa della giunta guidata da Roberto Fico destinati ad «attività di rappresentanza, cerimoniale e pubbliche relazioni».

Passiamo alle proposte di legge. Sono due i consiglieri regionali che hanno annunciato in campagna elettorale una legge sul tema. Uno è Davide D'Errico, consigliere della Lista Fico che vive in famiglia la condizione di caregiver e anche sulla base di questa sensibilità ha elaborato una legge regionale che preveda un reddito di cura e un accompagnamento psicologico gratuito per le famiglie che assistono malati cronici o degenerativi, sottolineando la necessità di supportare chi si sente abbandonato dallo Stato. L'altro consigliere è Luca Trapanese del Movimento Cinque Stelle, grande esperienza nel settore Politiche Sociali, assessore al ramo al Comune di Napoli fino a pochi mesi fa. D'Errico e Trapanese ora rischiano di restare "bruciati" dall'emendamento del centrodestra che arriva prima della loro proposta di legge.