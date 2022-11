Bombe, pistole, droga e orologi di lusso: maxi sequestro dei carabinieri del Napoletano Blitz dei carabinieri nella provincia di Napoli: i militari dell’Arma hanno passato al setaccio i quartieri popolari di Castello di Cisterna, Acerra e Brusciano,

A cura di Valerio Papadia

Una vasta operazione del Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli quella andata in scena nella scorse ore: i militari dell'Arma hanno passato al setaccio i quartieri popolari di Castello di Cisterna, Brusciano e Acerra, rinvenendo e sequestrando numerose armi, bombe carta, droga e orologi di lusso, ma anche sigarette di contrabbando. Una operazione durata diverse ore, che ha visto l'impiego sul campo di circa un centinaio di carabinieri.

Armi, droga e orologi di lusso: i sequestri dei carabinieri

Nella fattispecie, nella cosiddetta "219" di Brusciano, i carabinieri della locale compagnia hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale: una pistola Beretta 92 F Compact, una pistola calibro 38, oltre a 55 cartucce special dello stesso calibro, 5 munizioni calibro 9×21 e 4 cartucce calibro 380. Nel vano di un ascensore, inoltre, i militari hanno scoperto 4 bombe carta ad altissimo potenziale offensivo. Sequestrati anche 3 chili di hashish e 570 grammi di crack.

Sempre a Brusciano, inoltre, i militari dell'Arma hanno scoperto 2 depositi con all'interno diverse parti di auto rubate. Nell'abitazione di un uomo i 43 anni, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 5mila euro in contanti, di dubbia provenienza, oltre che 3 Rolex sui quali sono in corso accertamenti.

A Castello di Cisterna, invece, i carabinieri hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 380 e diverse dosi di marijuana. In città è stato arrestato un ragazzo di 19 anni, incensurato, poiché sorpreso con 30 dosi di sostanza stupefacente tra cocaina e crack.

Sigarette di contrabbando sequestrate ad Acerra

Infine, ad Acerra, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per contrabbando un uomo di 36 anni di origini marocchine. In via Tufo, in un magazzino in uso al 36enne, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato sigarette di contrabbando per un peso complessivo di quasi 4 quintali.