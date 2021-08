Bomba nella notte ad Afragola, a due passi dall’ex commissariato di polizia Bomba nella notte ad Afragola, davanti all’ex commissario di Polizia. L’onda d’urto ha devastato una zona in cui ci sono alcuni panifici.

A cura di Redazione Napoli

Bomba nella notte ad Afragola, in via Pio la Torre, davanti all'ex commissario di Polizia, li dove c'è la sede territoriale di Confesercenti e il panificio Margherita.

Fortissimo il boato che ha svegliato i residenti i quali, sono immediatamente accorsi per verificare quanto fosse accaduto.

In strada ci sono ancora i frammenti causati dall’esplosione. La bomba è stata fatta esplodere tra un’attività commerciale ed un palazzo all’interno del quale, abitano diverse famiglie con bambini ed una donna incinta.

Tutta da appurare la dinamica dei fatti anche se nel popoloso centro a Nord di Napoli si sono già verificati numerosi episodi simili in passato riconducibili al racket delle estorsioni che obbliga ogni attività commerciale a pagare il "pizzo" ai clan di zona, sempre più avidi e aggressivi.