Bomba esplode davanti alla parrocchia del Napoletano: paura a Massa di Somma Ordigno artigianale esploso davanti alla parrocchia dell'Assunta a Massa di Somma. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Bomba carta esplosa davanti alla Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, in piazza dell’Autonomia, a Massa di Somma, in provincia di Napoli. Si tratterebbe di un ordigno artigianale, secondo le prime informazioni, che sarebbe deflagrato nella tarda serata di ieri, mercoledì 7 maggio 2025, davanti all'ingresso carraio della chiesa. Per fortuna, non si sarebbero danni né persone ferite. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio. Mentre i rilievi sono stati eseguiti dai militari dell'Arma del Nucleo investigativo di Torre Annunziata.

Ordigno artigianale esploso davanti alla parrocchia dell'Assunta

Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza sia pubbliche che private presenti nella zona per cercare di individuare i responsabili di quanto avvenuto. Dai video, infatti, si potrebbe risalire al percorso seguito da chi ha piazzato l'ordigno e quindi eventualmente risalire alla sua identificazione. Al momento, non si escludono ipotesi sulla matrice del gesto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e stanno cercando testimonianze. L'episodio è avvenuto in una piazza centrale del Comune vesuviano, che si interseca con il Corso Tullio Boccarusso. L'episodio ha molto scosso la cittadinanza, anche in considerazione del fatto che è avvenuto nei pressi di un importante luogo di culto, centro di ritrovo e punto di rifermento per la cittadinanza. Le forze dell'ordine stanno seguendo tutte le piste per assicurare alla giustizia i responsabili di quanto avvenuto.