Bomba d’acqua su Monte di Procida: “Ingenti danni alle case” e strade allagate Caduti oltre 30 millimetri di pioggia. Il sindaco Pugliese: “Già al lavoro per mettere in sicurezza e riaprire le strade”

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Nella notte sono caduti oltre 32 millimetri di pioggia. Il maltempo ha causato ingenti danni, come comunica il sindaco del Comune dell'area flegrea, Peppe Pugliese: "Alle 4:30 di questa notte si è abbattuto sul nostro comune un violento nubifragio – scrive il primo cittadino in un post su Facebook – potete vedere i dati tratti dalla stazione meteo. Si riscontrano ingenti danni in diverse zone, soprattutto ad abitazioni private".

Protezione Civile interviene con i bobcat

Il sindaco Pugliese ha annunciato che l'amministrazione sta già intervenendo da questa mattina per la messa in sicurezza e gli interventi necessari di ripristino. La Protezione Civile è intervenuta anche con bobcat e gru per liberare le strade pubbliche dai detriti. "Siamo al lavoro per garantire la pubblica e privata incolumità – dice Pugliese – Ringrazio la Protezione Civile intervenuta con i mezzi messi a disposizione dal Comune, la Polizia Municipale, i dipendenti comunali e gli amministratori che dalle prime ore del mattino si stanno prodigando per garantire un veloce ritorno alla normalità".

In Campania, la Protezione Civile regionale ha prorogato l'avviso di allerta meteo Gialla fino alle ore 8,00 di domani mattina, venerdì 16 giugno, su tutta la regione. La Campania continua a restare nella morsa del maltempo, insomma, con temporali improvvisi e rischio allagamenti e dissesti, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi.

La Protezione Civile ha raccomandato la massima attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni e ha ricordato ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e delle misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.