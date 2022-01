Bomba carta esplode a Terzigno in strada e incendia l’auto di un 26enne L’episodio è accaduto questa notte, attorno alle ore 3, in via Nazionale numero 129. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di archivio

Una bomba carta fatta esplodere in strada a Terzigno, in provincia di Napoli, incendia un'auto parcheggiata di proprietà di un 26enne incensurato. È l'ultima coda degli incidenti avvenuti a ridosso del Capodanno 2022. L'episodio è accaduto questa notte, attorno alle ore 3, in via Nazionale numero 129. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, allertati dal 112, sono subito intervenuti sul posto dopo la segnalazione dell'esplosione di un ordigno.

Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto hanno constatato che un'auto era in fiamme. Sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l'incendio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’incendio sia stato causato dall’esplosione di una bomba carta. Sono tuttavia ancora in corso le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che potranno chiarire quanto accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite anche le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare e identificare gli autori del gesto.

Sono quattordici, intanto, le persone che sono rimaste ferite, in tutta la Campania, nella notte di Capodanno 2022. La prima vittima registrata, un 40enne di Montecalvario, ferito probabilmente da un proiettile vagante per festeggiare l'anno nuovo, mentre stava fumando una sigaretta sull'uscio di casa. L'uomo per fortuna non è grave. È stato colpito alla parte sinistra del petto. A Sarno invece, nella provincia di Salerno, un bimbo di 21 mesi è rimasto lievemente ustionato da una stellina: ricoverato nel locale ospedale, per il piccolo una prognosi di sette giorni. Nel Salernitano è ricoverato anche un uomo di 47 anni residente nella provincia di Napoli, a Carbonara di Nola: l'uomo, ricoverato prima proprio a Sarno e poi a Nocera, ha perso un occhio a causa di un petardo.