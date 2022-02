Boato nella notte a Volla, bomba distrugge veicoli e vetrine di un palazzo Una bomba è esplosa nella notte a Volla (Napoli), danneggiati due veicoli e le vetrate di un edificio. Indagini in corso dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Una bomba ha distrutto due veicoli e le vetrine di uno stabile a Volla, in provincia di Napoli. L'esplosione nella tarda serata di ieri, 1 febbraio, poco prima della mezzanotte, nella I traversa Pietro Nenni, in una zona dove si trovano diversi edifici residenziali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre del Greco per le indagini, non risultano feriti.

Il boato è stato chiaramente avvertito anche a Cercola e nel quartiere napoletano di Ponticelli. L'ordigno, artigianale, secondo le prime risultanze sarebbe stato fatto esplodere in un cassonetto della spazzatura all'altezza del civico 17. Lo scoppio ha danneggiato un'automobile e un furgone che erano parcheggiati poco distante e mandato in frantumi alcune vetrate degli edifici vicini. Tra le ipotesi maggiormente accreditate, quelle dell'attentato intimidatorio; nel corso delle indagini i carabinieri hanno ascoltato i proprietari dei veicoli; si tratta di due incensurati, è verosimile che automobile e furgone non fossero l'obiettivo della bomba.

Ulteriori accertamenti sono in corso per capire se l'attentato fosse indirizzato a uno dei residenti degli stabili vicini. Non si esclude, allo stato attuale, nemmeno l'ipotesi della bravata. I militari stanno verificando se l'area è coperta da sistemi di videosorveglianza, pubblica o privata, che potrebbero avere ripreso chi ha piazza l'ordigno.

Pochi giorni fa una bomba carta era stata fatta esplodere davanti a un ristorante di Fuorigrotta, Napoli ovest. L'esplosione aveva danneggiato alcuni arredi esterni e le vetrate. Su quell'episodio sono in corso indagini affidate ai poliziotti del commissariato San Paolo.