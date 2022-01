Bomba al ristorante “Dal Delicato” a Fuorigrotta, il titolare: “Non mollo, la Napoli vera avrà la meglio” Una bomba è esplosa nella notte davanti al ristorante “Dal Delicato” a Fuorigrotta. Il titolare, Stefano Martino, su Facebook: “Non mollo, la Napoli vera avrà la meglio”.

A cura di Nico Falco

L'esplosione ha danneggiato gli arredi esterni, la pedana, tavoli e sedie, persino due vetrate e il portone di un palazzo vicino e due automobili parcheggiate. Un rumore tremendo, che ha fatto saltare dal letto i residenti di Fuorigrotta; quelli più lontani hanno pensato a un boato da bradisismo, di quelli che in zona si sono sentiti spesso, quelli più vicini invece non hanno avuto dubbi: era una bomba. L'ordigno è stato piazzato davanti al ristorante "Dal Delicato", in via Caio Duilio, in una zona residenziale, a una manciata di metri dalle abitazioni. E forse chi l'ha messo ha usato un radiocomando.

Bomba davanti al ristorante a Fuorigrotta, forse usato radiocomando

L'ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso alle 4 del mattino. Sul posto, per il primo intervento, sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Paolo. La bomba è stata piazzata in una fioriera, in una zona dove abitualmente si siedono o aspettano i clienti. Il momento dell'esplosione, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stato ripreso da alcune videocamere di sorveglianza: nelle immagini si vede una sagoma che si avvicina all'area esterna del ristorante e lascia qualcosa in prossimità della fioriera, l'esplosione avviene diversi minuti dopo; potrebbe essere stata una miccia particolarmente lunga, ma non si esclude che sia stato usato un radiocomando o comunque un congegno per causare la detonazione a distanza.

Bomba al "Delicato", il titolare: "Vorrei andarmene ma non mollo"

Il titolare dell'attività, Stefano Martino, appartenente a una famiglia di ristoratori napoletani con altre attività dello stesso tipo a Mergellina e a San Giorgio a Cremano, è stato ascoltato nell'immediato e successivamente dalle forze dell'ordine. Ha riferito di non avere mai subìto minacce. Il ristorante è stato inaugurato poco più di un mese fa, agli inizi di dicembre; non si esclude, viste le modalità, che l'attentato dinamitardo possa essere inquadrato in dinamiche di racket. Lo stesso Martino, con un post pubblicato su Facebook alle 14 di oggi, ha comunicato ai clienti che il ristorante è aperto e ha parlato dell'accaduto: