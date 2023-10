Bloccato autobus turistico in via Marina: l’autista non faceva giorni di riposo da un mese Il conducente controllato dai Motociclisti della Polizia Locale, gli è stata ritirata la patente. I viaggiatori costretti a proseguire per Roma in treno.

A cura di Nico Falco

Negli ultimi 28 giorni non aveva mai effettuato il riposo regolare di almeno 45 ore, e spesso non aveva nemmeno completato quelli giornalieri. E a breve si sarebbe messo alla guida per almeno altre due o tre ore, in direzione Roma, per poi proseguire chissà dove, sempre con le mani attaccate al volante. Situazione estrema, quella dell'autista di un autobus turistico bulgaro che è stato controllato ieri dagli agenti del Gruppo Intervento Territoriale – Motociclisti della Polizia Locale di Napoli mentre attendeva il rientro di un gruppo di viaggiatori.

L'uomo, di nazionalità turca, è incappato nei servizi predisposti dal Comando Generale proprio per verificare le condizioni dei mezzi e il rispetto delle normative da parte dei conducenti, soprattutto alla luce dell'enorme flusso turistico che si registra a Napoli. Durante i controlli è apparso molto teso, il motivo di quel nervosismo è stato chiaro quando gli agenti hanno analizzato il cronotachigrafo digitale dell'autobus: senza effettuare i riposi previsti dal regolamento comunitario 561/2006, stava in pratica guidando ininterrottamente da un mese.

Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per 2.135 euro, che l'autista ha dovuto pagare immediatamente (ai sensi dell'articolo 207 del Codice della Strada) e gli è stata ritirata la patente di guida per obbligarlo al riposo ininterrotto di almeno 45 ore. I turisti, di conseguenza, sono rimasti bloccati: gli agenti, dopo aver spiegato che quel provvedimento era volto a tutelare la loro incolumità, hanno prestato l'assistenza necessaria e si sono assicurati che tutti raggiungessero la stazione centrale di piazza Garibaldi, da dove hanno potuto prendere il primo treno per Roma.