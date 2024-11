video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Bloccati al casello di Napoli dell'autostrada A1 con 60mila euro in contanti nascosti nell'auto. A bordo trovati anche monili d'oro di dubbia provenienza e un coltello. Nei guai due persone residenti a Roma, entrambe con precedenti di polizia, denunciate dalla Polizia stradale per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione.

I due sono incappati nei controlli della stradale

I due sono incappati nei controlli delle forze dell'ordine nei pressi del casello autostradale avvenuti ieri, martedì 5 novembre 2024. Sul posto c'erano gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, impegnati in un servizio di vigilanza stradale, nei pressi del casello autostradale dell’A1 direzione Sud.

Le manovre sospette dell'auto hanno attirato l'attenzione

I poliziotti, ad un certo punto, hanno notato un'auto di grossa cilindrata che effettuava manovre sospette. A bordo viaggiavano due persone. Improvvisamente, il conducente, dopo aver superato il casello, con una manovra insolita, si è posizionato dietro un autoarticolato, con molta probabilità nel tentativo di eludere il controllo. Ma l'operazione non è riuscita. I poliziotti, infatti, non si sono lasciati ingannare, ma anzi hanno deciso di approfondire la vicenda.

Gli agenti si sono insospettiti ed hanno immediatamente intimato l’alt. Durante le fasi di accertamento, i due passeggeri hanno sin da subito mostrato insofferenza al controllo. Poco dopo si è scoperto il motivo. Successivamente, sono stati trovati in possesso di circa 60.000 euro in contanti, occultati all’interno di un borsone dove erano nascosti anche diversi monili in oro e un coltello di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. A quel punto è scattata la denuncia.