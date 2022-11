Blitz nel campo rom a Giugliano: bimbi mai andati a scuola e cresciuti tra i rifiuti Operazione dei carabinieri nel campo rom di Giugliano (Napoli): sequestrati veicoli, rinvenute tonnellate di spazzatura. Denunciati i genitori di 10 bambini.

A cura di Nico Falco

Il campo rom di Giugliano (Napoli)

Blitz dei carabinieri all'alba di oggi, 9 novembre, all'interno del campo rom di Giugliano, in provincia di Napoli. Il servizio di controllo è stato organizzato dai carabinieri della Compagnia di Giugliano con quelli del Reggimento Campania, della stazione Forestale di Pozzuoli e ad un velivolo del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano. Il complesso, 50mila metri quadrati con circa 200 baracche che sorge in zona Asi, è stato setacciato palmo a palmo. Oltre alle verifiche ambientali e sui veicoli, il servizio ha riguardato anche la dispersione scolastica: sono state denunciate 10 persone, genitori di altrettanti bambini che non hanno mai frequentato la scuola, nonostante gli obblighi di legge.

Sequestrate auto e arnesi da scasso

Complessivamente sono stati sequestrati 18 veicoli, tutti sprovvisti di assicurazione e portati via coi carri attrezzi alle depositerie giudiziarie. Molti erano intestati persone inesistenti, su altri sono in corso ulteriori accertamenti in quanto verosimilmente provento di rapina. Durante le operazioni i carabinieri hanno inoltre rinvenuto centinaia di attrezzi per lo scasso, recuperati e affidati a una ditta specializzata che si occuperà della distruzione.

Cumuli di rifiuti stoccati tra le case

Nel corso delle operazioni di controllo sono state trovate anche tonnellate di rifiuti, per un quantitativo stimato di 10 mila metri cubi. Oltre a materiali di risulta c'erano anche solventi, pneumatici, lastre di amianto, elettrodomestici, scarti edili e spazzatura di ogni tipo, tutto stoccato tra le abitazioni di fortuna, senza alcun filtro o copertura, con conseguente rischio sia di inquinamento del terreno e delle falde acquifere, sia per i roghi tossici. I rifiuti saranno campionati e sequestrati da personale specializzato.

