Blitz dei Nas in un ristorante di Posillipo durante la cena: sequestrati 100 chili di pesce Nella serata di sabato i carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone della movida di Napoli, a Posillipo e Chiaia: denunciate quattro persone.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, sabato 25 marzo, i carabinieri della compagnia di Bagnoli, unitamente a quelli del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) hanno controllato le zone della movida di Napoli, con particolare riferimento ai quartieri di Chiaia e Posillipo. Proprio nel quartiere collinare della città, i carabinieri del Nas hanno controllato un ristorante in via Ferdinando Russo: qui, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 100 chili di pesce poiché privi delle indicazioni di provenienza e tracciabilità e quindi considerati potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

I carabinieri hanno denunciato 4 persone durante i controlli

Nel corso dei controlli per la movida a Chiaia e Posillipo, inoltre, i carabinieri hanno denunciato 4 persone: si tratta di un parcheggiatore abusivo e di un uomo di 40 anni, residente a Giugliano, in provincia, per aver violato il Daspo urbano a cui era sottoposto; inoltre, due persone sono state denunciate per evasione.

Oltre 30mila euro di multe ad automobilisti e motociclisti

Infine, le operazioni dei carabinieri durante il fine settimana a Chiaia e Posillipo hanno riguardato anche il rispetto del Codice della strada: i militari dell'Arma, complessivamente, hanno elevato multe per un totale di 30mila euro.