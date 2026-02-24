napoli
Blitz anticamorra a Scampia, colpito il clan Vanella-Grassi: uno dei ricercati nascosto in una stanza segreta

Operazione contro camorra e ‘ndrangheta a Scampia. Blitz con decine di carabinieri.
A cura di Pierluigi Frattasi
Maxi-blitz anti-camorra a Scampia, quartiere dell'area nord di Napoli. Colpito il clan Vanella-Grassi, uno dei maggiori della città. Tra i destinatari della misura cautelare, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirta Strangio di Reggio Calabria, una cosca della ‘ndrangheta calabrese. L'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli è scattata questa mattina, martedì 24 febbraio, alle prime luci dell'alba. I militari dell'Arma stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) partenopea nei confronti di vari appartenenti al clan Vanella Grassi. I destinatari della misura sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Uno degli indagati si era nascosto in un vano ricavato dietro all’armadio della camera da letto. La stanza dove era posizionato l’armadio è quella della figlia. Una stanza segreta ricavata dietro una parete, che gli investigatori sono riusciti a scoprire. Il Procuratore generale della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha convocato una conferenza stampa per oggi negli uffici della Procura al Centro Direzionale, per spiegare i contenuti dell'operazione.

Cronaca
