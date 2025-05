video suggerito

Blitz all'esterno del centro commerciale La Birreria, sequestri e denunce: in auto senza patente e assicurazione Operazione alto impatto della Polizia Locale, Polizia di Stato e carabinieri all'esterno del centro commerciale La Birreria di Miano dopo le denunce dei residenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz delle forze dell'ordine all'esterno del Centro Commerciale La Birreria di Miano, a Napoli. Raffica di sequestri, fermi e denunce. In scooter senza casco, in auto senza patente. Zero assicurazioni Rc Auto. I controlli sono scattati nella notte tra sabato, 10 maggio, e domenica, 11 maggio. In campo gli agenti della Polizia locale Unità Operativa Secondigliano e gruppo interventi territoriali, Reparto motociclisti Git, Polizia di Stato e carabinieri, nell'ambito di una vasta operazione ad alto impatto che ha visto impegnati oltre 10 pattuglie tra via Lazio e Piazza Madonna dell’Arco, dove si trovano il centro commerciale e il ristorante Fast food McDonald's.

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio è stata condotta un’operazione di polizia stradale in modalità “Alto impatto”, con il supporto di personale del Commissariato Polizia di Stato di Scampia e della stazione dei Carabinieri ha inteso dar seguito a diverse segnalazioni in merito a criticità di ordine pubblico che insorgono soprattutto nel fine settimana nel quartiere Miano, in particolare nell’area antistante il centro commerciale “ la birreria”.

Miano, controlli su oltre 100 auto e scooter sabato sera

Nel complesso, sono stati controllati 104 veicoli. Tra questi, 5 sono stati sequestrati, 16 sottoposti a Fermo amministrativo, 2 affidati al custode acquirente. A 5 persone è stata sospesa la carta di circolazione. Una è stata denunciata per reiterazione nella guida senza patente. Sono state poi contestate 45 violazioni. Tra queste, 12 per guida dello scooter senza casco protettivo, 5 per guida senza patente, 4 per incauto affidamento, una per omesso uso della cintura di sicurezza e sistemi di ritenuta, 8 per mancata esibizione documenti, 7 per veicolo sprovvisto di assicurazione, 2 per sequestro ai fini della confisca, 5 per mancanza di revisione. Mentre una persona è stata fermata per non essersi fermata all'alt.

