Blitz alla “Rotonda dello spaccio” di Caserta: strada chiusa, una ventina di arresti

Immagine di repertorio

Nei verbali delle forze dell'ordine c'è un luogo che si ripete con una frequenza impressionante, quando si tratta di operazioni antidroga e arresti: la Rotonda di San Nicola la Strada, a un passo da Caserta. Ed è proprio in quei giardini che si sono concentrate le indagini che hanno portato al blitz di oggi: in corso l'esecuzione di una ventina di misure cautelari, nei confronti di cittadini stranieri provenienti dall'Africa, accusati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Napoli, sulla base delle risultanze investigative della Polizia di Stato; l'operazione è scattata nella giornata di oggi, 20 ottobre, coordinata dalla Dda di Napoli, dal procuratore capo Nicola Gratteri e dall'aggiunto Michele Del Prete ed affidata alla Squadra Mobile della Questura di Caserta, col Reparto Prevenzione Crimine e il Nucleo Cinofili. Durante il maxi blitz è stato bloccato il tratto di viale Carlo III in corrispondenza della rotonda e sono state sequestrate diverse dosi di droga, tra cocaina, eroina e hashish.