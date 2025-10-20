napoli
Blitz alla “Rotonda dello spaccio” di Caserta: strada chiusa, una ventina di arresti

Vasta operazione antidroga nella Rotonda di San Nicola la Strada (Caserta); in esecuzione una ventina di misure cautelari, destinatari i presunti appartenenti di una banda dedita allo spaccio di stupefacenti.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Nei verbali delle forze dell'ordine c'è un luogo che si ripete con una frequenza impressionante, quando si tratta di operazioni antidroga e arresti: la Rotonda di San Nicola la Strada, a un passo da Caserta. Ed è proprio in quei giardini che si sono concentrate le indagini che hanno portato al blitz di oggi: in corso l'esecuzione di una ventina di misure cautelari, nei confronti di cittadini stranieri provenienti dall'Africa, accusati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Napoli, sulla base delle risultanze investigative della Polizia di Stato; l'operazione è scattata nella giornata di oggi, 20 ottobre, coordinata dalla Dda di Napoli, dal procuratore capo Nicola Gratteri e dall'aggiunto Michele Del Prete ed affidata alla Squadra Mobile della Questura di Caserta, col Reparto Prevenzione Crimine  e il Nucleo Cinofili. Durante il maxi blitz è stato bloccato il tratto di viale Carlo III in corrispondenza della rotonda e sono state sequestrate diverse dosi di droga, tra cocaina, eroina e hashish.

Caserta
Cronaca
